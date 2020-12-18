Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

18.12.2020 08:17
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Keşan- Gelibolu yolunun 17-22'nci kilometreleri arasında Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale- Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında Kavakköy Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım her iki yönde tek şeritten yapılıyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 10-11'inci kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Balıkesir- Susurluk yolunun 41-43'üncü kilometrelerinde DDY-3 Köprüsünde genleşme derzi bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Korkuteli- Antalya yolunun 26. kilometresinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Gaziantep çevre yolunun İbrahimli Kavşağı- Kilis Kavşağı arasında (Gaziantep Çevre yolu) köprülü kavşak ve köprülü altgeçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ermenek- Mut yolunun 18-19'uncu kilometrelerinde (Çamlıca mevkisi) yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Of-Çaykara- Bayburt yolunun 63'üncü kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol trafiğe kapanmış olup ulaşım, yolun 48-65'inci kilometreleri arasında bulunan servis yolundan tek şerit halinde kontrollü yapılıyor.

Tosya- Osmancık yolunun 43-46'ncı kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir- Niğde yolunun 9-12'nci kilometreleri arasında üstyapı ve köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü sağlanıyor.

Iğdır-Doğubayazıt yolunun 10-14'üncü kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Savaştepe, Çanakkale, Gelibolu, Tekirdağ, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kara yollarında durum - Son Dakika Ekonomi


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