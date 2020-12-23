Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Saray- Çorlu kavşaklarında alt geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Keşan- Tekirdağ yolunun 25-29. kilometrelerinde (Ahievren kesimi) Çanakkale Otoyolu yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım Gelibolu yönünden gidiş-geliş olarak devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa- Dörtdivan kavşakları 2-3. kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla İstanbul- Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer şeritlerden kontrollü izin veriliyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 10-11. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Gaziantep- Birecik Otoyolu'nun Nizip- Kilis kavşakları 3-8. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kırşehir-Hacıbektaş- Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve diğer yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Samsun- Ordu yolunun 9-85. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki hasarlı köprülerin derzlerinin tamir çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Hekimhan- Malatya yolunun 28-29. kilometrelerindeki Sarsap Tüneli'nde bakım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Hasankeyf-Gercüş- Midyat yolunun 37-39. kilometrelerinde (Üçyol mevkisi) patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Korkuteli- Antalya yolunun 32-34. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.