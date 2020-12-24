Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Saray- Çorlu kavşaklarında alt geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Edirne- Kırklareli yolunun 5-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu- Düzce il sınırı-Abant Kavşağı (Bolu Tüneli) 25-26. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 13-15. kilometrelerindeki alt geçit yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Konya- Ereğli yolunun 3-6. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Silifke-Erdemli- Mersin yolunun 47-48. kilometrelerindeki alt geçit yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kırşehir-Aksaray yolunun 1-2. kilometrelerinde Ankara-Niğde-Kırşehir Otoyol Kavşağı bağlantı yolu çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.

Çorum- Osmancık yolunun 24-25. kilometrelerindeki tünel yapım çalışmaları sebebiyle yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Hopa-Borçka- Artvin yolunun 1-16. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde sürdürülen yapım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü ve kısa sürelerle trafiğe kapatılarak devam ediyor.

Balıkesir- Kütahya yolunun 13-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.