Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

24.12.2020 08:03
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Saray- Çorlu kavşaklarında alt geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Edirne- Kırklareli yolunun 5-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu- Düzce il sınırı-Abant Kavşağı (Bolu Tüneli) 25-26. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 13-15. kilometrelerindeki alt geçit yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Konya- Ereğli yolunun 3-6. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Silifke-Erdemli- Mersin yolunun 47-48. kilometrelerindeki alt geçit yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kırşehir-Aksaray yolunun 1-2. kilometrelerinde Ankara-Niğde-Kırşehir Otoyol Kavşağı bağlantı yolu çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.

Çorum- Osmancık yolunun 24-25. kilometrelerindeki tünel yapım çalışmaları sebebiyle yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Hopa-Borçka- Artvin yolunun 1-16. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde sürdürülen yapım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü ve kısa sürelerle trafiğe kapatılarak devam ediyor.

Balıkesir- Kütahya yolunun 13-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu, Kırklareli, Edirne, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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