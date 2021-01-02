Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

02.01.2021 08:47
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağ- Dörtdivan kavşakları 2-3. kilometrelerindeki heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul- Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılırken ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşaklarındaki yol yapım çalışması sebebiyle İstanbul istikametinde ulaşım iki şeritten sürdürülüyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 13-15. kilometrelerindeki alt geçit yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Ankara-Bala- Karakeçili yolunun 34-36. kilometrelerindeki sanat yapısı (Bala Alt Geçidi) yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bala-Karakeçili istikameti trafiğe kapatılırken ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Saray-Çerkezköy yolunun 1-15. kilometrelerinde yürütülen köprü derzleri yenileme çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Kırşehir-Aksaray yolunun 1-2. kilometrelerinde Ankara-Niğde-Kırşehir Otoyol Kavşağı bağlantı yolu çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.

Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometreleri (Çamlıca mevkisi) ile Anamur- Aydıncık yolunun 23-25. kilometrelerindeki (Yeşilovacık nükleer yolu mevkisi ) yol, Bandırma-Biga yolunun 24-25. kilometrelerindeki sanat yapısı yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimlerde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Trabzon- Rize yolunun 9. kilometresi Kaşüstü Kavşağı mevkisindeki araç alt geçidinde yürütülen imalat çalışmaları sebebiyle bugün ve yarın 07.00-19.00 saatlerinde alt geçit her iki yönde trafiğe kapatılacak. Bu kesimde ulaşım, alt geçit yan bağlantılarından gerçekleştirilecek.

TEM Otoyolu, Ankara, İzmir, Bala, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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