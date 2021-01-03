Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

03.01.2021 08:55
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa- Dörtdivan kavşakları 2-3. kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul- Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşaklarında yapım çalışmaları sebebiyle İstanbul istikametinde ulaşım 2 şeritten gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Saray- Çorlu kavşaklarında alt geçit çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu- Düzce il sınırı-Abant kavşağı 25-26. kilometrelerinde derz, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde araçlar diğer şeritlere yönlendiriliyor.

Ankara- Çankırı yolunun 13-23. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yollarından devam ediyor.

Kocaeli- Sakarya yolunun 20-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

İskilip- Çorum yolunun 7-25, Harmancık-Tavşanlı- Kütahya yolunun 2-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Hopa-Borçka- Artvin yolunun 1-16. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü ve kısa sürelerle yol trafiğe kapatılarak gerçekleştiriliyor.

Bartın- Safranbolu yolunun 2-15. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu, Orhangazi, İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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