Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa- Dörtdivan kavşakları 2-3. kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul- Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.

Keşan- Gelibolu yolunun 36-39. kilometrelerinde Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında alt geçit yapım çalışması dolayısıyla ulaşım her iki yönde servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Bursa- Karacabey yolunun 15-16. kilometrelerindeki İrfaniye Köprüsü'nde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Aydıncık-Silifke-Erdemli yolunun 23-25. kilometrelerinde (Yeşilovacık nükleer yolu mevkisi) 09.00-17.00 saatlerinde patlatmalı yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Muğla-Kale yolunun 32-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.

Gümüşhane- Bayburt yolunun 1-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Gümüşhane-Bayburt yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Bayburt-Gümüşhane istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Tokat- Sivas yolunun 17-18, Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bu bölgelerde kontrollü sürdürülüyor.

Kırşehir-Aksaray yolunun 1-2. kilometrelerinde Ankara-Niğde-Kırşehir Otoyol Kavşağı bağlantı yolu çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan iki yönlü devam ediyor.

Korkuteli- Antalya yolunun 26. kilometresinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.