Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu- Düzce il sınırı-Abant Kavşağı (Bolu Tüneli) 25-26. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Gaziantep-Birecik Otoyolu'nun Nizip- Kilis kavşakları 3-8. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Selçuk-Ortaklar- Aydın yolunun 33-54. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Bala- Karakeçili yolunun 34-36. kilometrelerindeki sanat yapısı çalışmaları (Bala alt geçidi) nedeniyle Ankara-Bala-Karakeçili istikameti trafiğe kapatıldı. Bu mevkide ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Seydişehir-Akseki yolunun 21-37, Sorgun- Çekerek yolunun 20-22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Amasya- Taşova yolunun 15-18. kilometrelerindeki kavşak genişletme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Taşköprü-Hanönü- Boyabat yolunun 20-22, Beyşehir- Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bu bölgelerde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Piraziz-Bulancak- Giresun yolunun 9. kilometresindeki (Bulancak şehir geçişi mevkisi) yaya üst geçidi çalışması sebebiyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.