Kırşehir- Aksaray yolunun 5-6. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım Bozkır Kavşağından iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

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