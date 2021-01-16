Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşaklarındaki yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım 2 şeritten sağlanıyor.
Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-3. kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul- Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü gerçekleştiriliyor.
Gaziantep çevre yolunun İbrahimli- Kilis kavşaklarında köprülü kavşak ve alt geçit yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.
Gediz- Uşak yolunun 0-19. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Malatya- Sivas yolunun 30-33. kilometrelerinde Kuruçay Köprüsü üzerindeki çalışma sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Göksun- Elbistan yolunun 5-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Yenişehir- Bilecik yolunun 27-28. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde devam eden toprak işleri nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Alaplı-Ereğli- Zonguldak yolunun 64-66. kilometrelerinde (Kozlu şehir geçişi) Kozlu Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Korkuteli- Antalya yolunun 32-34. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.
Amasya- Taşova yolunun 15-18. kilometrelerinde kavşak genişletme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Kaynak: AA
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