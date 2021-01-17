Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Keşan- Gelibolu yolunun 17-22'nci kilometrelerinde Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamındaki Kavakköy Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım her iki yönde tek şeritten sağlanıyor.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu- Düzce il sınırı- Abant Kavşağı (Bolu Tüneli) 25-26'ncı kilometrelerinde derz, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul yönünde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlere yönlendiriliyor.
Gaziantep-Birecik Otoyolu'nun Nizip- Kilis kavşakları 3-8'inci kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Milas-Yatağan yolunun 49-51'inci kilometrelerinde (Yatağan Şehir Geçişi) yol yapım, Fatsa- Ordu yolunun 55'inci kilometresinde Gülyalı Köprüsü'nün yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım söz konusu kesimlerde bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Karlıova- Bingöl yolunun 30-38'inci kilometrelerinde ve Kumluca- Antalya yolunun 29-30'uncu kilometrelerinde yol yapım, Bartın- Safranbolu yolunun 2-15'inci kilometrelerinde de üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Siirt- Batman yolunun 61-64'üncü kilometrelerindeki Reşat Baysal mevkisinde Ilısu Barajı'nın su seviyesinin yükselmesi dolayısıyla ulaşım yeni yapılan varyanttan iki yönlü sağlanıyor.
Of-Çaykara- Bayburt yolunun 20-23'üncü kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kaynak: AA
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