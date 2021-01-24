Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa Kavşağı-Dörtdivan Kavşağı 2-3. kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul- Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye Kavşağı-Düziçi Kavşağı arasındaki onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Ortaklar- Aydın yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Havsa-Uzunköprü yolunun 3. kilometresinde yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Aydıncık-Silifke-Erdemli yolunun 23-25. kilometreleri (Yeşilovacık Nükleer Yolu mevkisi) arasında patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kırşehir-Hacıbektaş- Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Tokat- Sivas yolunun (Tokat Çevre yolu) 21-31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.

İspir- İkizdere yolunun 24-25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Alacahan-Hekimhan yolunun 13-17. kilometreleri ile Trabzon- Gümüşhane yolunun 38-40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.