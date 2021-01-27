Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan- Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde TAI-TUSAŞ yoluna bağlantı kavşağı yapım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle otoyolun her iki istikametinde sağ şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer iki şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kandıra- Kocaeli yolunun 52-54. kilometrelerinde Otogar Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometrelerindeki (Çamlıca mevkisi) yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Aydıncık-Silifke yolunun muhtelif kesimleri ile İspir- İkizdere yolunun 24-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kayseri- Malatya yolunun Pınarbaşı-Gürün-Göksun Köprülü Kavşağı kesimi 91-93. kilometrelerinde tretuvar ve bordür çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Merzifon-Havza yolunun 40-41. kilometrelerinde (Meray Kavşağı) farklı seviyeli kavşak yapımı dolayısıyla ulaşım her iki istikamette servis yollarından yapılıyor.

Elazığ- Bingöl yolunun 5-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 6-10. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple ulaşıma her iki yönden kontrollü izin veriliyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 39-41. kilometrelerinde (Akçaabat-Yıldızlı mevkisi) yapım çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.