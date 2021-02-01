Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşaklarındaki yapım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım iki şeritten sağlanıyor.

Gaziantep çevre yolunun İbrahimli- Kilis kavşaklarında (Gaziantep çevre yolu) köprülü kavşak ve alt geçit yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Edirne-İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları dolayısıyla Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü yapılıyor.

Selçuk-Ortaklar- Aydın yolunun 33-54. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Aydıncık-Silifke-Erdemli yolunun 23-25. kilometrelerinde (Yeşilovacık Nükleer Yolu mevkisi) patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Yenişehir- Bilecik yolu, 27-28. kilometrelerindeki sanat yapıları işleri dolayısıyla trafiğe kapatıldı. Bilecik şehir merkezine bağlantı Otogar Kavşağı'ndan sağlanıyor.

Isparta- Eğirdir yolunun 14-17, Alacahan-Hekimhan yolunun 13-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimlerde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Bartın- Kurucaşile yolunun 52-57. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Of-Çaykara- Bayburt yolunun 20-23. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.