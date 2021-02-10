Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

10.02.2021 08:19
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara- Çankırı yolunun 13-23. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde TAI-TUSAŞ yoluna bağlantı kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle her iki istikamette sağ şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer iki şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 6-10. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım her iki yönden kontrollü yapılıyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı- Karacabey kavşakları 19. kilometresindeki bakım ve onarım çalışması nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü devam ediyor.

İzmit- Sakarya yolunun 19-20. kilometrelerindeki drenaj çalışmaları sebebiyle araç alt geçidi ve bağlantı yolları trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım İzmit ve Sakarya yönlerindeki kavşaklardan sağlanıyor.

Keşan- Gelibolu yolunun 38-41. kilometrelerindeki Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında sanat yapısı yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Samsun- Ordu yolunun 11-20. kilometrelerinde bakım ve Aksaray- Ortaköy yolunun 28-31. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Adana- Ceyhan yolunun 36-38. kilometrelerindeki menfez yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Elmalı-Finike yolunun 24. kilometresindeki (Göltarla mevkisi) heyelan dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Bartın- Karabük il sınırı-Karabük yolunun 38-39. kilometrelerindeki (Safranbolu çevre yolu Akçasu mevkisi) sığınma cepli kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Anadolu Otoyolu, Kahramankazan, Çankırı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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