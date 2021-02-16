Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-3. kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul- Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.

Gaziantep çevre yolunun İbrahimli- Kilis kavşaklarında köprülü kavşak ve alt geçit yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Selçuk-Ortaklar- Aydın yolunun 33-54. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 34-36. kilometrelerinde sanat yapısı çalışmaları nedeniyle Ankara-Bala-Karakeçili istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Samsun- Ordu yolunun 11-20. kilometrelerindeki bakım (orta refüjdeki ağaçların dallarının budanması) çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Adana- Ceyhan yolunun 36-38. kilometrelerinde menfez yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.

Çanakkale- Lapseki yolunun 17-21. kilometrelerinde Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu çalışmaları kapsamında üst geçit inşaatı nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Hopa-Borçka yolunun 6-7, Osmaniye- Nurdağı yolunun 46-49, Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometrelerindeki (Çamlıca mevkisi) yapım çalışmaları sebebiyle bu kesimlerde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.