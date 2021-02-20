Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-3. kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul- Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden kontrollü devam ediyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşakları arasında yol yapım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım iki şeritten sağlanıyor.

Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 6-10. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım her iki yönde kontrollü devam ediyor.

Keşan- Gelibolu yolunun 38-41. kilometrelerinde Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında sanat yapısı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleşiyor.

Seydişehir-Akseki- Manavgat yolunun 32-33. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle 13.00-16.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Selçuk-Ortaklar- Aydın yolunun 33-54. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Sinop- Samsun yolunun 46-47. kilometrelerinde (Bafra şehir geçişi) yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Toprakkale- Osmaniye yolunun 11-12. kilometrelerinde BSK yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.

Alacahan-Hekimhan yolunun 13-17. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Hopa-Borçka- Artvin yolunun 1-16. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.