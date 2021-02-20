Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

20.02.2021 08:29
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-3. kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul- Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden kontrollü devam ediyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşakları arasında yol yapım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım iki şeritten sağlanıyor.

Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 6-10. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım her iki yönde kontrollü devam ediyor.

Keşan- Gelibolu yolunun 38-41. kilometrelerinde Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında sanat yapısı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleşiyor.

Seydişehir-Akseki- Manavgat yolunun 32-33. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle 13.00-16.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Selçuk-Ortaklar- Aydın yolunun 33-54. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Sinop- Samsun yolunun 46-47. kilometrelerinde (Bafra şehir geçişi) yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Toprakkale- Osmaniye yolunun 11-12. kilometrelerinde BSK yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.

Alacahan-Hekimhan yolunun 13-17. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Hopa-Borçka- Artvin yolunun 1-16. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu, Orhangazi, Ankara, Gebze, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kara yollarında durum - Son Dakika Ekonomi


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