Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

01.03.2021 08:15
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı- Karacabey kavşakları 34-39. kilometrelerinde, her iki istikamette bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildiğinden ulaşım kontrollü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Düziçi- Bahçe kavşakları 2-4. kilometrelerinde köprü genleşme derzi yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 6-10. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım her iki yönden kontrollü devam ediyor.

Keşan-Gelibolu- Eceabat yolunun 58-85. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 34-36. kilometrelerinde (Bala Alt Geçidi) sanat yapısı çalışmaları sebebiyle Ankara-Bala-Karakeçili istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Kırşehir-Hacıbektaş- Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü yapılıyor.

Tokat- Sivas yolunun 24-25. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım Sivas istikametinde tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Aksaray- Ortaköy yolunun 28-31, Oltu- Göle yolunun 2-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Çanakkale-İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Karacabey, Orhangazi, Bahçe, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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