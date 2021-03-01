Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı- Karacabey kavşakları 34-39. kilometrelerinde, her iki istikamette bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildiğinden ulaşım kontrollü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Düziçi- Bahçe kavşakları 2-4. kilometrelerinde köprü genleşme derzi yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 6-10. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım her iki yönden kontrollü devam ediyor.

Keşan-Gelibolu- Eceabat yolunun 58-85. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 34-36. kilometrelerinde (Bala Alt Geçidi) sanat yapısı çalışmaları sebebiyle Ankara-Bala-Karakeçili istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Kırşehir-Hacıbektaş- Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü yapılıyor.

Tokat- Sivas yolunun 24-25. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım Sivas istikametinde tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Aksaray- Ortaköy yolunun 28-31, Oltu- Göle yolunun 2-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Çanakkale-İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.