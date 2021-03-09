Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Orhangazi-Kılıç kavşaklarında Orhangazi Tüneli'ndeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde ulaşım 2 şeritten sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan- Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde bağlantı kavşağı yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple otoyolun her iki istikametinde sağ şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sürdürülüyor.

Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 6-10. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım her iki yönden kontrollü devam ediyor.

İzmit- Sakarya yolunun 19-20. kilometrelerinde drenaj çalışmaları nedeniyle araç alt geçidi ve bağlantı yolları trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım yolun İzmit ve Sakarya yönlerindeki kavşaklarından sürdürülüyor.

Samsun-Ankara yolunun 22-23. kilometrelerindeki Havza Tüneli'nde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Bartın- Kurucaşile yolunun 52-57. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Elmalı-Finike yolunun 24. kilometresindeki (Göltarla mevkisi) heyelan sebebiyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Elazığ- Bingöl yolunun 5-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 21-24. kilometrelerinde (Yanışlı mevkisi) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Gediz- Uşak yolunun 0-19. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.