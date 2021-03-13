Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

13.03.2021 08:43
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı- Karacabey kavşakları 34-39. kilometrelerinde her iki istikamette bakım ve onarım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 6-10. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım her iki yönden kontrollü sürdürülüyor.

Keşan- Gelibolu yolunun 38-41. kilometrelerinde Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında sanat yapısı çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 6-9. kilometrelerinde Sanayi Viyadüğü'nün İzmir istikametinde yapılacak bakım ve onarım çalışması nedeniyle sağ şerit kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma sol şeritten izin veriliyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 21-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Ankara- Çankırı yolunun 13-23. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Sinop- Samsun yolunun 45-47. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Gölbaşı- Adıyaman yolunun 41-43. kilometrelerinde eski Göksu Köprüsü'nün yıkım çalışması yapıldığından ulaşım yeni Göksu Köprüsü üzerinden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Suşehri-Geminbeli-Zara yolunun 6-8. kilometrelerinde iksa duvarında meydana gelen yıkılma tehlikesi dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Devrekani-Kastamonu-Ilgaz yolunun 66-69. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.???????

Karacabey, Orhangazi, Gebze, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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