Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı- Karacabey kavşakları 34-39. kilometrelerinde her iki istikamette bakım ve onarım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 6-10. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım her iki yönden kontrollü sürdürülüyor.

Keşan- Gelibolu yolunun 38-41. kilometrelerinde Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında sanat yapısı çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 6-9. kilometrelerinde Sanayi Viyadüğü'nün İzmir istikametinde yapılacak bakım ve onarım çalışması nedeniyle sağ şerit kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma sol şeritten izin veriliyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 21-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Ankara- Çankırı yolunun 13-23. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Sinop- Samsun yolunun 45-47. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Gölbaşı- Adıyaman yolunun 41-43. kilometrelerinde eski Göksu Köprüsü'nün yıkım çalışması yapıldığından ulaşım yeni Göksu Köprüsü üzerinden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Suşehri-Geminbeli-Zara yolunun 6-8. kilometrelerinde iksa duvarında meydana gelen yıkılma tehlikesi dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Devrekani-Kastamonu-Ilgaz yolunun 66-69. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.???????