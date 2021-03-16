Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydıncık-Silifke yolunun 21-24. kilometrelerindeki (Yanışlı mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Manisa- İzmir il sınırı-Sabuncubeli Tüneli dağ yolunun 1. kilometresinde menfez tamiratı yapılıyor. Bu sebeple ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünde tek şeritten sağlanıyor.

Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 34-36. kilometrelerinde sanat yapısı (Bala Alt Geçidi) çalışmaları dolayısıyla Ankara-Bala-Karakeçili istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Isparta- Antalya (Dereboğazı) yolunun 1-2. kilometrelerindeki muhtelif çalışmalar sebebiyle bölünmüş yolun bir şeridi trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gümüşhane- Bayburt (Pirahmet-Bayburt) yolunun 1-4, Kumluca-Antalya yolunun 29-30, Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometrelerinde (Çamlıca mevkisi) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Edirne- Kırklareli yolunun 5-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Tokat- Sivas yolunun 24-25. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle Sivas istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Kırşehir-Hacıbektaş- Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.