Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Edirne Batı- Lalapaşa kavşaklarındaki alt geçit çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan- Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerindeki bağlantı kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Susurluk- Balıkesir kavşakları İzmir istikametindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla emniyet şeridi trafiğe kapatıldı. Bu mevkide ulaşım 3 şeritten devam ediyor.
Akhisar- Manisa yolunun 49. kilometresindeki (Zeytinliova mevkisi) köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünde tek şeritten gerçekleştiriliyor.
Adana- Ceyhan yolunun 36-38. kilometrelerindeki menfez yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Gerede- Kızılcahamam yolunun 19. kilometresinde bulunan Aktaş-2 Köprüsü'ndeki onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Sinop- Samsun yolunun 45-47. kilometrelerindeki (Bafra şehir geçişi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Elazığ- Diyarbakır yolunun 68-70. kilometrelerinde Maden Köprüsü ve bağlantı yollarında yürütülen çalışmalar sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.
Yenişehir- Bilecik yolunun 27-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Bartın- Karabük il sınırı-Karabük yolunun 38-39. kilometrelerindeki (Safranbolu çevre yolu Akçasu mevkisi) sığınma cepli kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kara yollarında durum - Son Dakika