Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Edirne Batı- Lalapaşa kavşaklarındaki alt geçit çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan- Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerindeki bağlantı kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Susurluk- Balıkesir kavşakları İzmir istikametindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla emniyet şeridi trafiğe kapatıldı. Bu mevkide ulaşım 3 şeritten devam ediyor.

Akhisar- Manisa yolunun 49. kilometresindeki (Zeytinliova mevkisi) köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünde tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Adana- Ceyhan yolunun 36-38. kilometrelerindeki menfez yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Gerede- Kızılcahamam yolunun 19. kilometresinde bulunan Aktaş-2 Köprüsü'ndeki onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Sinop- Samsun yolunun 45-47. kilometrelerindeki (Bafra şehir geçişi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Elazığ- Diyarbakır yolunun 68-70. kilometrelerinde Maden Köprüsü ve bağlantı yollarında yürütülen çalışmalar sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Yenişehir- Bilecik yolunun 27-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bartın- Karabük il sınırı-Karabük yolunun 38-39. kilometrelerindeki (Safranbolu çevre yolu Akçasu mevkisi) sığınma cepli kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.