Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

18.03.2021 08:15
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-3. kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Düziçi- Bahçe kavşakları 2-4. kilometrelerinde köprü genleşme derzi yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 6-10. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım her iki yönden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Edirne- İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Manisa- İzmir yolunun 17-19. kilometrelerinde Sabuncubeli Tüneli girişi İzmir istikametinde istinat duvarı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 38-40, Akşehir-Yunak yolunun 50-57. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Adana- Osmaniye yolunun 11-12. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kırşehir-Hacıbektaş- Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Tokat- Sivas yolunun 24-25. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla ulaşım Sivas istikametinde tek şeritten sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu, Şanlıurfa, İstanbul, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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