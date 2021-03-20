Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Edirne Batı Kavşağı- Lalapaşa Kavşağı arasında altgeçit imalatı çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı Kavşağı- Karacabey Kavşağı 34-39. kilometrelerinde her iki istikamette bakım-onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Keşan- Gelibolu yolunun 38-41. kilometrelerinde Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında sanat yapısı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Pamukyazı-Selçuk-Ortaklar yolunun 27-32. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle tırmanma şeridi araç trafiğine kapatılarak ulaşım diğer şeritten yapılıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara yolunun 49-50. kilometrelerinde köprülü kavşak yapımı çalışmaları nedeniyle bu kesimde bölünmüş yolun her iki yönü trafiğe kapatılarak ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Elmalı-Finike yolunun 24. kilometresinde (Göltarla mevkisi) meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım servis yolundan yapılıyor.

Turgutlu - Salihli - Uşak yolunun 46. kilometresinde (Salihli geçişi) uşak istikametinde üst geçit derz onarım çalışmaları nedeniyle yol Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığınca kapatıldı, ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Gölbaşı- Adıyaman yolunun 41-43. kilometrelerinde eski Göksu Köprüsü'nün yıkım çalışması nedeniyle ulaşım yeni Göksu Köprüsü üzerinden kontrollü yapılıyor.

Adana- Ceyhan yolunun 36-38. kilometrelerinde menfez yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Zigana Geçidi-Torul- Gümüşhane Bayburt yolunun 34-39. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.