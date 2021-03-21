Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

21.03.2021 08:31
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan- Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşaklarındaki yol yapım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım 2 şeritten sürdürülüyor.

Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 6-10. kilometrelerindeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım her iki yönden kontrollü devam ediyor.

İzmit- Sakarya yolunun 19-20. kilometrelerindeki drenaj çalışmaları nedeniyle araç alt geçidi ve bağlantı yolları trafiğe kapatılırken, ulaşıma İzmit ve Sakarya yönlerindeki kavşaklardan izin veriliyor.

Akhisar- Manisa yolunun 49. kilometresinde (Zeytinliova mevkisi) köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünde tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Kırşehir-Hacıbektaş- Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerindeki köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Korkuteli- Antalya yolunun 32-34. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Harmancık-Tavşanlı- Kütahya yolunun 64-66. kilometrelerindeki altgeçit ve kavşak düzenlenme çalışması nedeniyle yolun sağ tarafı trafiğe kapatılırken, ulaşım servis yolundan (Dumlupınar Üniversitesi önü) devam ediyor.

Alacahan-Hekimhan yolunun 13-17. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Bartın- Kurucaşile yolunun 52-57. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu, Kahramankazan, Orhangazi, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kara yollarında durum - Son Dakika Ekonomi


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