Kara yollarında durum

Bartın- Kurucaşile yolunun 52-57. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Harmancık-Tavşanlı- Kütahya yolunun 64-66. kilometrelerindeki altgeçit ve kavşak düzenlenme çalışması nedeniyle yolun sağ tarafı trafiğe kapatılırken, ulaşım servis yolundan (Dumlupınar Üniversitesi önü) devam ediyor.

İzmit- Sakarya yolunun 19-20. kilometrelerindeki drenaj çalışmaları nedeniyle araç alt geçidi ve bağlantı yolları trafiğe kapatılırken, ulaşıma İzmit ve Sakarya yönlerindeki kavşaklardan izin veriliyor.

Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 6-10. kilometrelerindeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım her iki yönden kontrollü devam ediyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

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