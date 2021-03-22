Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı- Karacabey kavşakları 34-39. kilometrelerde her iki istikamette yürütülen bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-3. kilometrelerdeki heyelanı ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor. Keşan- Gelibolu yolunun 38-41. kilometrelerinde Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamındaki sanat yapısı çalışmaları dolayısıyla ulaşıma servis yolundan izin veriliyor. Çanakkale-İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor. Beyşehir- Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara yolunun 49-50. kilometrelerindeki Saray Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı servis yollarından sağlanıyor. Aydıncık-Silifke yolunun 21-24. kilometrelerindeki (Yanışlı mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Mecitözü- Amasya yolunun 6-10. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor. Gölbaşı- Adıyaman yolunun 41-43. kilometrelerinde eski Göksu Köprüsü'nün yıkım çalışması dolayısıyla ulaşım yeni Göksu Köprüsü üzerinden kontrollü devam ediyor. Siirt- Eruh yolunun 42-45. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Son Dakika

Son Dakika! Gözler dolar ve altına çevrilmişken Bakan Elvan'dan kararlılık mesajı: Herhangi bir taviz vermeyeceğiz

Hesapları kalıcı olarak kapatılan Trump, kendisine ait bir platformla sosyal medyaya dönecek

9. katta sır ölüm! Askerden izne gelen gencin cansız bedeni bulundu

Risk haritasında mavi kalan tek il Şırnak oldu! Sırları da son derece basit

Derya Uluğ'dan derbi sonrası çarpıcı paylaşım: Ozan Tufan-Gustavo ikilisini kabul et Erol hoca

Vaka sayılarında artış yaşanan 7 ilde karantina kararı alındı

Fenerbahçe'de bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Bu sezonki 13. asistini yapan Rachid Ghezzal cezalı duruma düştü