Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

22.03.2021 08:09
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı- Karacabey kavşakları 34-39. kilometrelerde her iki istikamette yürütülen bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-3. kilometrelerdeki heyelanı ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Keşan- Gelibolu yolunun 38-41. kilometrelerinde Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamındaki sanat yapısı çalışmaları dolayısıyla ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Çanakkale-İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Beyşehir- Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara yolunun 49-50. kilometrelerindeki Saray Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı servis yollarından sağlanıyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 21-24. kilometrelerindeki (Yanışlı mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Mecitözü- Amasya yolunun 6-10. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Gölbaşı- Adıyaman yolunun 41-43. kilometrelerinde eski Göksu Köprüsü'nün yıkım çalışması dolayısıyla ulaşım yeni Göksu Köprüsü üzerinden kontrollü devam ediyor.

Siirt- Eruh yolunun 42-45. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu, Karacabey, Orhangazi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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