Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan- Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Edirne Batı- Lalapaşa kavşaklarında alt geçit imalatı çalışmaları sebebiyle Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 6-10. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma her iki yönden kontrollü izin veriliyor.

Edirne- İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Turgutlu-Salihli yolunun Ankara istikameti 46-47. kilometrelerinde üst geçit genleşme derz çalışmaları sebebiyle yol araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde ulaşım yan yoldan devam ediyor.

Bozkır-Hadim yolunun 26-27. ve 39-41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gerede- Kızılcahamam yolunun 19. kilometresindeki Aktaş-2 Köprüsü'ndeki onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Silifke-Erdemli- Mersin yolunun 47-48. kilometrelerinde altgeçit yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kırşehir-Hacıbektaş- Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Mecitözü- Amasya yolunun 6-10. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.