Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir çevre yolu Bornova istikametinden Cengizhan Mahallesi'ne katılım yolu, İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü Kavşağı yapım işi nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler Onur Mahallesi ve Bornova Kavşağı'na yönlendiriliyor. İzmit- Sakarya yolunda bulunan Sarıdere Köprüsü'nde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor. Akhisar- Manisa yolunun 49. kilometresinde (Zeytinliova mevkisi) köprü yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünde tek şeritten gerçekleştiriliyor. Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara yolunun 49-50. kilometrelerinde Saray Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle araçlar servis yollarına yönlendiriliyor. Harmancık-Tavşanlı- Kütahya yolunun 64-66. kilometrelerinde alt geçit ve kavşak düzenlenme çalışması sebebiyle yolun sağ tarafı trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan (Dumlupınar Üniversitesi önü) sağlanıyor. Aydıncık-Silifke yolunun 21-24. kilometrelerinde (Yanışlı mevkisi) yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor. Isparta- Antalya yolunun 13-14. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Isparta gidiş şeridi trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım karşı şeritten devam ediyor. Beşikdüzü- Trabzon yolunun 55-56. kilometrelerinde (Trabzon şehir geçişi Çömlekçi mevkisi) drenaj sistemi altyapı çalışması sebebiyle bölünmüş yolun Rize yönü ve bağlantı kolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Elazığ- Diyarbakır yolunun 68-70. kilometrelerinde Maden Köprüsü ve bağlantı yolları yapım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü yapılıyor. İspir- İkizdere yolunun 24-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

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