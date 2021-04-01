Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Akçakoca- Düzce yolunun, 6. kilometresindeki heyelan nedeniyle her iki istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Edirne Batı- Lalapaşa kavşaklarında alt geçit imalatı dolayısıyla Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan- Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde bağlantı kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Adana- Ceyhan yolunun 36-38. kilometrelerinde menfez yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Harmancık-Tavşanlı- Kütahya yolunun 64-66. kilometrelerinde alt geçit ve kavşak düzenlenme çalışması dolayısıyla yolun sağ tarafı trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan (Dumlupınar Üniversitesi önü) gerçekleştiriliyor.

İnegöl-Domaniç-Tavşanlı yolunun 12. kilometresindeki (Domaniç şehir geçişi) menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Kumluca-Kemer yolundaki tünellerde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla 09.00-17.00 saatlerinde her iki yönde bir şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Giresun- Trabzon yolunun 68. kilometresindeki Kiliseburnu Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle 08.00-20.00 saatlerinde her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Iğdır-Doğubayazıt yolunun 11-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Artvin- Erzurum yolunun 5-36. kilometrelerindeki tüneller ile güzergahlarında aydınlatma sistemi bakım ve onarım çalışması nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.