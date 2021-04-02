Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

02.04.2021 08:21
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Susurluk- Balıkesir kavşakları İzmir istikametindeki bakım ve onarım çalışması nedeniyle emniyet şeridi trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım 3 şeritten sağlanıyor.

Keşan- Gelibolu yolunun 38-41. kilometrelerinde Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale- Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamındaki sanat yapısı çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Gediz- Uşak yolunun 0-19. kilometrelerindeki bölünmüş yol çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Tokat- Sivas yolunun 24-25. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım, Sivas istikametinde tek şeritten devam ediyor.

Akşehir-Yunak yolunun 50-57. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Tavşanlı-Emet yolunun 15-16. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Serik- Manavgat yolunun 27. kilometresinde Manavgat (Doğu) Sanayi Kavşağı'ndaki bakım ve onarım çalışması nedeniyle Antalya istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler yan yola yönlendiriliyor.

Bartın- Karabük il sınırı-Karabük yolunun 38-39. kilometrelerindeki (Safranbolu çevre yolu Akçasu mevkisi) sığınma cepli kavşak yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Alacahan-Hekimhan yolunun 13-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 54-55. kilometrelerindeki Arıdurak Tüneli'nde kamera sistemi çalışması yapılacak. Bu nedenle 08.00-18.00 saatlerinde bölünmüş yolun Giresun-Tirebolu yönünde bulunan tüpünde ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek. Tirebolu-Giresun yönündeki tüpte ise tüneller ulaşıma kapatılacak ve ulaşım servis yolundan gerçekleştirilecek. ???????

Çanakkale, Orhangazi, Tirebolu, Giresun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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