Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Susurluk- Balıkesir kavşakları İzmir istikametindeki bakım ve onarım çalışması nedeniyle emniyet şeridi trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım 3 şeritten sağlanıyor.

Keşan- Gelibolu yolunun 38-41. kilometrelerinde Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale- Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamındaki sanat yapısı çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Gediz- Uşak yolunun 0-19. kilometrelerindeki bölünmüş yol çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Tokat- Sivas yolunun 24-25. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım, Sivas istikametinde tek şeritten devam ediyor.

Akşehir-Yunak yolunun 50-57. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Tavşanlı-Emet yolunun 15-16. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Serik- Manavgat yolunun 27. kilometresinde Manavgat (Doğu) Sanayi Kavşağı'ndaki bakım ve onarım çalışması nedeniyle Antalya istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler yan yola yönlendiriliyor.

Bartın- Karabük il sınırı-Karabük yolunun 38-39. kilometrelerindeki (Safranbolu çevre yolu Akçasu mevkisi) sığınma cepli kavşak yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Alacahan-Hekimhan yolunun 13-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 54-55. kilometrelerindeki Arıdurak Tüneli'nde kamera sistemi çalışması yapılacak. Bu nedenle 08.00-18.00 saatlerinde bölünmüş yolun Giresun-Tirebolu yönünde bulunan tüpünde ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek. Tirebolu-Giresun yönündeki tüpte ise tüneller ulaşıma kapatılacak ve ulaşım servis yolundan gerçekleştirilecek. ???????