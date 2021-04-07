Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

07.04.2021 08:23
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan- Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Çağlayan Kavşağı kolunda bakım ve onarım çalışması sebebiyle sol şerit trafiğe kapatılarak, sürücüler sağ şeride yönlendiriliyor.

Akçakoca- Düzce yolunun 6. kilometresindeki heyelan dolayısıyla ulaşım servis yolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İzmit- Sakarya yolunun 19-20. kilometrelerindeki drenaj çalışmaları nedeniyle araç alt geçidi ve bağlantı yolları trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım İzmit ve Sakarya yönlerindeki kavşaklardan devam ediyor.

Milas- Bodrum yolunun 7-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Seydişehir-Akseki- Manavgat yolunun 32-34. kilometrelerinde (Bucakkışla Köyü Akçeşme mevkisi) patlatmalı kazı çalışması dolayısıyla bugün 13.00-16.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

İzmir çevre yolu Bornova istikametinden Cengizhan Mahallesi'ne katılım yolu, İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü Kavşağı yapım işi nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım Onur Mahallesi ve Bornova Kavşağı üzerinden gerçekleştiriliyor.

Tokat- Sivas yolunun 24-25. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşım Sivas istikametinde tek şeritten sağlanıyor.

Giresun- Trabzon yolunun 69. kilometrelerindeki Tirebolu Tüneli'nde saat 20.00'ye kadar bakım ve onarım çalışmaları yapılacak. Bu kesimde ulaşım servis yolundan kontrollü sürdürülüyor.

Iğdır-Doğubayazıt yolunun 11-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Anadolu Otoyolu, Kahramankazan, Orhangazi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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