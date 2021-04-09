Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-3. kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı- Karacabey kavşakları İzmir istikametinde bakım ve onarım çalışması sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım 2 şeritten sağlanıyor.

Elmalı-Finike yolunun 41-45. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Akçakoca- Düzce yolunun 6. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü devam ediyor.

Denizli- Acıpayam yolunun 22-24. kilometrelerinde (Tavas Kavşağı) patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle bugün 13.00-15.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.

Keşan- Gelibolu yolunun 38-41. kilometrelerinde Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında sanat yapısı çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 21-24. kilometrelerinde (Yanışlı mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Tokat- Sivas yolunun 21-31. kilometrelerinde yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple ulaşıma muhtelif kesimlerde bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Diyarbakır- Mardin ayrımı-Bismil- Batman yolunun 32-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Hopa-Borçka yolunun 6-7. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.