Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Manisa- İzmir yolunun 0-2. kilometrelerinde Sabuncubeli Tüneli'nde 08.00-20.00 saatlerinde bakım-onarım çalışmaları yapılacak. Bu nedenle İzmir- Manisa yönündeki tünel araç trafiğine kapatılarak, geçişler eski dağ yolundan sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Orhangazi-Gemlik kavşaklarında bakım-onarım çalışması nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma İstanbul istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

İyidere- Rize yolunun 5-6. kilometrelerindeki Sarayköy 1 ile Sarayköy 2 tünellerinin bölünmüş yolun her iki yönünde bulunan tüplerinde elektrik sistemi bakım-onarım çalışması yapılacak. Bu nedenle 08.00-17.00 saatlerinde muhtelif zamanlarda tüneller trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan- Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Hopa-Borçka yolunun 6-7. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

İzmit- Sakarya yolunun 19-20. kilometrelerinde drenaj çalışmaları nedeniyle araç alt geçidi ve bağlantı yolları trafiğe kapatılarak ulaşım İzmit ve Sakarya yönlerindeki kavşaklardan sağlanıyor.

Merzifon-Havza yolunun 38-42. kilometrelerinde kavşak ve yan yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma Havza istikametinde kontrollü izin veriliyor.

Çanakkale- Lapseki yolunun 17-21. kilometrelerinde Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu çalışmaları kapsamında üst geçit yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Isparta - Antalya yolunun 13-14. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Isparta gidiş şeridi trafiğe kapatıldığından, ulaşım karşı şeritten (Isparta -Antalya yönü) iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Gölbaşı- Adıyaman yolunun 41-43. kilometrelerinde eski Göksu Köprüsü'nün yıkım çalışması sebebiyle ulaşım yeni Göksu Köprüsü üzerinden kontrollü devam ediyor.