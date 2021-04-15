Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Edirne- İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerindeki hızlı tren çalışmaları dolayısıyla Edirne yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kocaeli-Altınova yolunun 40. kilometresindeki Yeni Başiskele (Sarıdere) Köprülü Kavşağı ve köprü yaklaşımlarında zemin iyileştirme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Ankara- Çankırı yolunun 13-23. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Silifke-Mut yolunun 0-7, Tosya-Osmancık yolunun 43-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kırşehir-Hacıbektaş- Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 6-10. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım her iki yönden kontrollü devam ediyor.

Korkuteli- Antalya yolunun 33-34. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Korkuteli istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Çanakkale- Lapseki yolunun 17-21. kilometrelerinde otoyol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışına her iki istikamette sağ şeritten tek yönlü izin veriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-11. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.