Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Mudanya Görükle kavşakları İzmir istikametinin bakım-onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma İstanbul istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Susurluk- Balıkesir kavşaklarında İzmir istikametinde bakım-onarım çalışması nedeniyle emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım 3 şeritten devam ediyor.

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu kapsamında, bugün Bodrum- Kuşadası etabında sağ yol aralıklı olarak trafiğe kapatılacak. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Denizli- Serinhisar yolunun 17-20. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara yolunun 49-50. kilometrelerinde Saray Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yollarına yönlendiriliyor.

Gölbaşı- Adıyaman yolunun 41-43. kilometrelerinde eski Göksu Köprüsü'nün yıkım çalışması sebebiyle ulaşım yeni Göksu Köprüsü üzerinden kontrollü devam ediyor.

Merzifon-Havza yolunun 38-42. kilometrelerinde kavşak ve yan yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma Havza istikametinde kontrollü izin veriliyor.

Alaplı-Ereğli- Zonguldak yolunun 67-68. kilometrelerinde şev akıntıları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kars-Akyaka Ayrımı-Doğruyol yolunun 16-17. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Trabzon- Rize yolunun 25. kilometresinde Araklı Tüneli'nin her iki tüpünde elektrik sistemi bakım ve onarım çalışması yapılacak. Bu nedenle 21 Nisan'a kadar 08.00-17.00 saatlerinde muhtelif zamanlarda tüneller trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan sağlanacak.