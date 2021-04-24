Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı- Karacabey kavşakları 35. kilometresinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Kocaeli-Altınova yolunun 40. kilometresindeki Yeni Başiskele (Sarıdere) Köprülü Kavşağı ve köprü yaklaşımlarında zemin iyileştirme çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometrelerindeki (Çamlıca mevkisi) yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü yapılıyor.

Gölbaşı- Adıyaman yolunun 41-43. kilometrelerinde eski Göksu Köprüsü'nün yıkım çalışması nedeniyle ulaşım yeni Göksu Köprüsü üzerinden kontrollü sürdürülüyor.

Çekerek çevre yolunun 17-22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Merzifon-Havza yolunun 38-42. kilometrelerinde (Meray Köprülü Kavşağı) kavşak ve yan yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Denizli- Serinhisar ayrımı-Tavas-Kale yolunun 60. kilometresindeki (Tavas makası) patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle bugün 15.00-17.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.

Kastamonu-Ilgaz- Çankırı yolunun 71. kilometresindeki Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin temizlik, bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple tünelin Kastamonu-Ilgaz istikametindeki sağ tüp girişinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kızılkaya-Korkuteli yolunun 0-2. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla Korkuteli'ne geliş istikameti trafiğe kapatıldı. Söz konusu bölgede ulaşım, Korkuteli-Kızılkaya istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bayburt- Erzurum sınırı- Pazaryolu yolunun 6. kilometresindeki çökme dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.