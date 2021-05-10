Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Adapazarı-Kaynarca yolunun 27-28. kilometrelerinde Kuzey Marmara Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları isteniyor.
Manisa- Turgutlu yolunun 7. kilometresinde kavşak yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Ankara- Çankırı yolunun 13-23. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yollarından sağlanıyor.
TAG Otoyolu'nun Düziçi- Bahçe kavşakları 2-4. kilometrelerinde köprü genleşme derz yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Merzifon-Havza yolunun 3-4. kilometrelerindeki Badal Tüneli giriş-çıkış kavşaklarına ait imalatlar sebebiyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.
Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 6-10. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım her iki yönden kontrollü sürdürülüyor.
Trabzon- Gümüşhane yolunun 53. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Kumluca-Kemer- Antalya yolunun 29-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Gemlik- Bursa yolunun 32-34. kilometrelerinde köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Sivas-Ulaş- Kangal yolunun 5-6. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Kaynak: AA
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