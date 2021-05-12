Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kocaeli Valiliği, TEM Otoyolu'nun Doğu Hereke, Batı Hereke, Batı İzmit ve Doğu İzmit kavşaklarını 17 Mayıs saat 05.00'e kadar araç giriş-çıkışına kapattı.

İzmir çevre yolunun Bornova istikametinden Cengizhan Mahallesi'ne katılım yolu, İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü Kavşağı yapım işi nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Onur Mahallesi ve Bornova kavşaklarından sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı- Konya kavşakları 5-6. kilometrelerindeki ayrım kolunda köprü onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun ayrım kolu trafiğe kapatılarak, Ankara ve Konya istikametinde ulaşıma Polis Akademisi Kavşağı'ndan izin veriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle Ankara- İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer iki şeritten kontrollü sürdürülüyor.

İzmit- Sakarya yolunun 19-20. kilometrelerinde drenaj çalışmaları sebebiyle araç alt geçidi ve bağlantı yolları trafiğe kapatılarak, ulaşım İzmit ve Sakarya yönlerindeki kavşaklardan devam ediyor.

Turgutlu-Salihli- Uşak yolunun 46-47. kilometrelerinde (Ankara istikameti) üst geçit genleşme derzi onarım çalışmaları dolayısıyla yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım yan yoldan sağlanıyor.

Ankara- Çankırı yolunun 13-23. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından sürdürülüyor.

Adana- Osmaniye yolunun 1-3. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kayseri- Kırşehir yolunun 97-104. kilometrelerindeki yapım ve üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Tokat- Sivas yolunun 21-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım muhtelif kesimlerde bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.