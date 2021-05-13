Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kızılcahamam-Kahramankazan yolunun 49-50. kilometrelerinde Saray Köprülü Kavşağı yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yollarından sağlanıyor.
Korkuteli- Antalya yolunun 33-34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle Korkuteli istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.
Hopa-Borçka- Artvin yolunun 1-16. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde, Beyşehir- Isparta yolunun 25-44. kilometrelerinde, Balıkesir- Kütahya yolunun 13-30. kilometrelerinde, İspir-ikizdere yolunun 6-20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Merzifon-Havza yolunun 3-4. kilometrelerindeki Badal Tüneli giriş-çıkış kavşaklarına ait imalatlar, Çekerek-Aydıncık yolunun 25-27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından gerçekleştiriliyor.
Mesudiye- Sivas yolunun 50-53. kilometrelerinde heyelan ıslahı sebebiyle ulaşıma Mesudiye istikametinde tek şeritten izin veriliyor.
İzmit- Sakarya yolundaki Sarıdere Köprüsü'nde bakım-onarım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Kaynak: AA
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