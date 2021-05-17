Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-3. kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşakları 34-46. kilometrelerinde Kirazpınar Üst Geçit Köprüsü'nün yıkımı gerçekleştirilecek. Bu sebeple söz konusu kavşaklar arasında ulaşım iki yönlü trafiğe kapatılarak sürücüler D-100 yoluna yönlendirilecek.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım yan yoldan kontrollü sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Düziçi-Bahçe kavşakları 2-4. kilometrelerindeki köprü yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı-Karacabey kavşakları 35. kilometresindeki bakım ve onarım çalışması nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, İstanbul istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Edirne-İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerindeki hızlı tren çalışmaları sebebiyle Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Söz konusu bölgede ulaşıma İstanbul istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Akçakoca-Düzce yolunun 6. kilometresindeki heyelan dolayısıyla ulaşım servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.

Turgutlu-Salihli-Uşak yolunun 46-47. kilometrelerindeki (Ankara istikameti) üst geçit onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım yan yoldan sürdürülüyor.

Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 47-48. kilometrelerindeki alt geçit yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.