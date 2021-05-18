Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı- Konya kavşakları 5-6. kilometrelerindeki ayrım kolunda köprü onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun ayrım kolu trafiğe kapatılarak, Ankara ve Konya istikametlerinde ulaşım Polis Akademisi Kavşağı'ndan sağlanıyor.

Milas-Yatağan yolunun 32-37. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Korkuteli- Antalya yolunun 33-34. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Korkuteli istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Çanakkale-Bandırma yolunun 45-47. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde sanat yapıları imalat çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 49-50. kilometrelerinde Saray Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yollarına yönlendiriliyor.

Denizli-Çardak yolunun 34-40. kilometrelerinde (Başçeşme-Bozkurt kesimi) yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.

Osmaniye-Nurdağı yolunun 46-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bartın- Kurucaşile yolunun 23-25. kilometrelerinde (Bartın çevre yolu) üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Yıldızeli- Sivas ayrımı-Direkli-Bedirli yolunun 17-19. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla ulaşım servis yolundan iki yönlü sürdürülüyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 26-47. kilometrelerinde şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.