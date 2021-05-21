Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent- Eskişehir kavşakları 6-9. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Eskişehir istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Elvankent istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Esenyurt-Hadımköy kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle kuzey yol platformu (Edirne istikameti), Avcılar-Hadımköy kavşakları trafiğe kapatılacak. Söz konusu kesimde sürücüler iki alternatifli olarak Avcılar Kavşağı'ndan D-100 Devlet yoluna ve Esenyurt gişelerinden yan yola yönlendirilerek, Hadımköy Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım gerçekleştirebilecek. Çalışma her gün 22.00-06.00 saatlerinde yapılacak.

TEM Otoyolu'nun Edirne Batı- Lalapaşa kavşaklarında alt geçit imalatı çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge- Çağlayan kavşakları İstanbul istikametinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım iki şeritten sürdürülüyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı- Karacabey kavşakları İzmir istikametinde bakım ve onarım çalışması sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım iki şeritten sağlanıyor.

Gelibolu-Eceabat yolunun Kilye Kavşağı'nda yapım çalışması dolayısıyla Eceabat yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma Gelibolu yönünden iki yönlü izin veriliyor.

Denizli-Çardak yolunun 34-40. kilometrelerinde (Başçeşme-Bozkurt kesimi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Korkuteli- Antalya yolunun 33-34. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle Korkuteli istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Direkli-Bedirli-Hanlı yolunun 22-23. kilometrelerinde köprü çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 54. kilometresindeki Arıdurak Tüneli'nde elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle Giresun-Tirebolu yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.