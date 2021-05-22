Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

22.05.2021 08:50
Kara yollarında durum, System.String[]

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı- Konya Kavşağı 5-6'ncı kilometreleri arasındaki köprü onarım çalışmaları nedeniyle ayrım kolu trafiğe kapatılarak Ankara ve Konya istikametinde ulaşım Polis Akademisi Kavşağı'ndan sağlanıyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Yalova- Yenişehir Kavşağı 2-7'nci kilometreleri arasında üstyapı bakım-onarım çalışmaları nedeniyle Ankara- İzmir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım İzmir- Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kocaeli- Sakarya yolunun 5'inci kilometresinde sanat yapısı yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatılarak ulaşım yan yoldan yapılıyor.

Milas-Yatağan yolunun 32-37'nci kilometreleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Merzifon-Havza yolunun 38-42'nci kilometreleri arasında kavşak ve yan yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Yıldızeli- Sivas Ayrımı-Direkli-Bedirli yolunun 17-19'uncu kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma servis yolundan iki yönlü izin veriliyor.

Kızılkaya-Korkuteli yolunun 0-2'nci kilometreleri arasında bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle Korkuteli yönü trafiğe kapatılarak ulaşım Korkuteli-Kızılkaya istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Karabük- Kastamonu yolunun 9-11'inci kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Elazığ- Bingöl yolunun 5-9'uncu kilometreleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 45'inci kilometresinde bulunan Akyazı Tünelinin Akçaabat-Trabzon yönündeki güney tüpünde yapılacak elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 08.00-17.00'de tünel trafiğe kapatılarak ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.

Yenişehir, Yalova, Ankara, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kara yollarında durum - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Şarkıcı Ece Seçkin, Instagram'dan peş peşe iç çamaşırsız pozlarını paylaştı Şarkıcı Ece Seçkin, Instagram'dan peş peşe iç çamaşırsız pozlarını paylaştı Sağlık Bakanlığı, kovid tedavi rehberini güncelledi! 12-15 yaş arası çocuklarda Favipiravir kullanılabilecek Sağlık Bakanlığı, kovid tedavi rehberini güncelledi! 12-15 yaş arası çocuklarda Favipiravir kullanılabilecek Yıkılma tehlikesi nedeniyle boşaltılan binadan elektrik kablolarını çalmaya çalışırken akıma kapılarak yaşamını yitirdi Yıkılma tehlikesi nedeniyle boşaltılan binadan elektrik kablolarını çalmaya çalışırken akıma kapılarak yaşamını yitirdi AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muhabir Musab Turan'a sert tepki: Gereği yapılıyor AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muhabir Musab Turan'a sert tepki: Gereği yapılıyor Cuma hutbesi sırasında korkutan anlar! Kabe imamına bıçakla saldırdı Cuma hutbesi sırasında korkutan anlar! Kabe imamına bıçakla saldırdı Meteoroloji uyardı! Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı illerinde toz fırtınası bekleniyor Meteoroloji uyardı! Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı illerinde toz fırtınası bekleniyor Bahar Candan'dan olay yaratan pozlar! İç çamaşırı görünmesine rağmen paylaşmaktan çekinmedi Bahar Candan'dan olay yaratan pozlar! İç çamaşırı görünmesine rağmen paylaşmaktan çekinmedi Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına kazandırdı Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına kazandırdı

Son Dakika Haberleri
18:00 Mustafa Cengiz'in sert açıklamaları sosyal medyayı salladı! Fatih Terim'e destek mesajı yağdı
17:39 MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Avrupa Parlamentosu raporuna sert tepki gösterdi: HDP'ye sorup hazırlamışlar
17:18 Herkes başkanı hayretler içinde izledi! Mustafa Cengiz'in bel altı fıkrası kimseyi güldürmedi
17:00 "Beni öldürecek" diyip, eşi için koruma istemişti! O kadın sokak ortasında kurşuna dizildi
16:42 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Sevgili Fatih Terim ile yola devam etmeyeceğim
16:35 Yolcu uçağından dışarı bakan yolcular şaşkına döndü! Fırlatılan roketi saniye saniye görüntülediler
16:32 Son Dakika: Vergi ve prim borçlarına yeniden yapılandırma geliyor! Ekonomiye ilişkin yeni torba teklif Meclis'te
16:27 Son Dakika! Dışişleri, ateşkese rağmen Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara saldıran İsrail'e tepki gösterdi: Samimiyetsiz tutumları devam ediyor
16:24 Uğur Akkuş, Ebru Şallı için "Ferrari gibi kadın" dedi, model Deniz Akkaya çifte sert çıkıştı
16:20 Mustafa Cengiz, "Seçimlere girmiyorum" dedikten yarım saat sonra fikrini değiştirdi
Öykü Çelik, Survivor'da giydiği tişört ve tokasını SMA hastası bebek için 22 bin TL'ye sattı Öykü Çelik, Survivor'da giydiği tişört ve tokasını SMA hastası bebek için 22 bin TL'ye sattı         
09:51
Motosikletten fırlayıp minibüsün üstüne düştü! Feci kaza kamerada Motosikletten fırlayıp minibüsün üstüne düştü! Feci kaza kamerada         
08:57
Bakan Koca müjdeyi verdi: Bu iş bitmiştir, haziranda 20 yaş üstü herkes aşılanacak Bakan Koca müjdeyi verdi: Bu iş bitmiştir, haziranda 20 yaş üstü herkes aşılanacak         
08:35
Dünyanın konuştuğu Meksikalı seri katil, her şeyi itiraf etti: Kurbanlarımı öldürüp cansız bedenlerini yedim Dünyanın konuştuğu Meksikalı seri katil, her şeyi itiraf etti: Kurbanlarımı öldürüp cansız bedenlerini yedim         
00:51
Ayrılıkları hayranlarını derinden etkilemişti! Burçin Terzioğlu, yıllar sonra İlker Kaleli hakkında konuştu: Dost kaldık Ayrılıkları hayranlarını derinden etkilemişti! Burçin Terzioğlu, yıllar sonra İlker Kaleli hakkında konuştu: Dost kaldık         
00:17
AK Parti yönetiminden en net Bakan Soylu açıklaması: Görevinin başında AK Parti yönetiminden en net Bakan Soylu açıklaması: Görevinin başında         
23:03
Son günlerin olay ismi Seren Serengil sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla alay konusu oldu! Takipçilerinin gözünden kaçmadı Son günlerin olay ismi Seren Serengil sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla alay konusu oldu! Takipçilerinin gözünden kaçmadı         
20:17
4 yaşındaki kızını yastıkla boğarak öldürmüştü! İddianamedeki 4 yaşındaki kızını yastıkla boğarak öldürmüştü! İddianamedeki "Hamilelik" detayı kahretti         
18:34
"Gözaltı sırasında sarkıntılık" nedeniyle yargılanan polise 2 yıl 6 ay ceza verildi         
17:58
Böylesi görülmedi! Japonya'da bir makinist, 150 km hızla giden treni bırakıp, tuvalete gitti Böylesi görülmedi! Japonya'da bir makinist, 150 km hızla giden treni bırakıp, tuvalete gitti         
17:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılışında direksiyon başına geçti, dev projeyi teste tuttu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılışında direksiyon başına geçti, dev projeyi teste tuttu         
15:41
Dönüm başı 50 bin TL kazanıyor! Domates serasını yıkıp, gölevez dikti Dönüm başı 50 bin TL kazanıyor! Domates serasını yıkıp, gölevez dikti         
14:53
45 yaşındaki sapık tarafından istismar edilen 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı 45 yaşındaki sapık tarafından istismar edilen 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı         
14:17
Öldürülen Arife öğretmenin cenazesinde dikkat çeken görüntü! Tabutun kapağı kapatılmadı Öldürülen Arife öğretmenin cenazesinde dikkat çeken görüntü! Tabutun kapağı kapatılmadı         
14:13
Trabzonspor, Uğurcan'ı 30 milyon euroya Inter'e verdi, boşluğu Mert Günok'la doldurdu Trabzonspor, Uğurcan'ı 30 milyon euroya Inter'e verdi, boşluğu Mert Günok'la doldurdu         
13:02
Metropoll 28 ilde anket yaptı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday İBB Başkanı İmamoğlu Metropoll 28 ilde anket yaptı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday İBB Başkanı İmamoğlu         
12:46
Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi         
11:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2021 10:03:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kara yollarında durum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement