Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

23.05.2021 08:31
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı- Konya Kavşağı 5-6. kilometrelerinde köprü onarım çalışmaları nedeniyle ayrım kolu trafiğe kapatılarak Ankara ve Konya istikametinde ulaşım Polis Akademisi Kavşağı'ndan sağlanıyor.

Bursa Çevre Otoyolu Yalova ayrımı- Yenişehir kavşakları 2-7. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Ankara- İzmir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Edirne Batı- Lalapaşa kavşaklarında alt geçit imalatı çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Düziçi- Bahçe kavşakları 2-4. kilometrelerinde köprü genleşme derzi yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı- Karacabey kavşaklarında, bakım ve onarım çalışması nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma, İstanbul istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Edirne-İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerindeki hızlı tren çalışmaları sebebiyle Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Söz konusu bölgede ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Turgutlu-Salihli- Uşak yolunun 46-47. kilometrelerindeki (Ankara istikameti) üst geçit genleşme derz onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım yan yoldan sürdürülüyor.

Gerede- Kızılcahamam yolunun 19. kilometresindeki Aktaş-2 Köprüsü'nde onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Korkuteli- Antalya yolunun 33-34. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Korkuteli yönü trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

TEM Otoyolu, İstanbul, Ankara, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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