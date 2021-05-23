Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı- Konya Kavşağı 5-6. kilometrelerinde köprü onarım çalışmaları nedeniyle ayrım kolu trafiğe kapatılarak Ankara ve Konya istikametinde ulaşım Polis Akademisi Kavşağı'ndan sağlanıyor.

Bursa Çevre Otoyolu Yalova ayrımı- Yenişehir kavşakları 2-7. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Ankara- İzmir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Edirne Batı- Lalapaşa kavşaklarında alt geçit imalatı çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Düziçi- Bahçe kavşakları 2-4. kilometrelerinde köprü genleşme derzi yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı- Karacabey kavşaklarında, bakım ve onarım çalışması nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma, İstanbul istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Edirne-İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerindeki hızlı tren çalışmaları sebebiyle Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Söz konusu bölgede ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Turgutlu-Salihli- Uşak yolunun 46-47. kilometrelerindeki (Ankara istikameti) üst geçit genleşme derz onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım yan yoldan sürdürülüyor.

Gerede- Kızılcahamam yolunun 19. kilometresindeki Aktaş-2 Köprüsü'nde onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Korkuteli- Antalya yolunun 33-34. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Korkuteli yönü trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.