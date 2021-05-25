Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez geçişi ve bağlantı yolları dahil) 73-76. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul yönünde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Aydın- Denizli yolunun 24-26. kilometrelerinde otoyol ve viyadük yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Akşehir-Yunak yolunun 50-57. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Gerede- Kızılcahamam yolunun 19. kilometresindeki Aktaş-2 Köprüsü'nde onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Silifke-Erdemli- Mersin yolunun 47-48. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Artvin- Erzurum yolunun 54-56. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kayseri- Kırşehir yolunun 97-104. kilometrelerinde yol yapımı ve üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Bartın- Karabük il sınırı-Karabük yolunun 38-39. kilometrelerinde (Safranbolu çevre yolu Akçasu mevkisi) sığınma cepli kavşak yapımı, Iğdır-Doğubayazıt yolunun 11-16 ve Refahiye-İliç yolunun 66-68. kilometrelerinde yol yapımı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.