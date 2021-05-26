Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge- Çağlayan kavşakları 3-11. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Otoyolun İzmir istikametinde bant aktarımı yapıldığından, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Esenyurt-Hadımköy kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları yapılacak. Bu sebeple otoyolun kuzey yol platformu (Edirne istikameti) ile Avcılar-Hadımköy kavşakları trafiğe kapatılacak. Söz konusu kesimde sürücüler iki alternatifli olarak Avcılar Kavşağı'ndan D-100 Devlet yoluna ve Esenyurt gişelerinden yan yola yönlendirilerek, Hadımköy Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabilecek. Çalışma her gün 22.00-06.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.

Çerkezköy- Kınalı kavşakları 27-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım İstanbul yönünde tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Çekerek çevre yolunun 17-22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Çanakkale-Bandırma yolunun 45-47. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde sanat yapısı imalatları devam ediyor. Bu sebeple yolun sağ tarafı kapatılarak, ulaşıma sol şeritten izin veriliyor.

Düzce- Zonguldak yolunun 5-6. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor. Yolu kullanacak sürücülerin dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Sinop- Boyabat yolunun 0-23. kilometrelerinde çatlak onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Hekimhan- Hasançelebi yolunun 14-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım Hasançelebi şehir geçişinden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Manavgat- Alanya ayrımı-Beydiğin yolunun 64-67. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Arpaçay-Doğruyol yolunun 34-36. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.