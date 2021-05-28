Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Edirne Batı- Lalapaşa kavşaklarında alt geçit imalatı çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Çeşme- İzmir Otoyolu'nun İzmir istikametinde (Güzelbahçe- Marina kesimi) orta refüj aydınlatma lambaları bakım çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple otoyolun sol şeridi trafiğe kapatılarak, sürücüler sağ ve orta şeritlere yönlendiriliyor.
Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-3. kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent- Eskişehir kavşakları 6-9. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Eskişehir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Elvankent istikametinden iki yönlü devam ediyor.
Bursa Çevre Otoyolu'nun Yalova Ayrımı- Yenişehir kavşakları 2-7. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Ankara-İzmir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü yapılıyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge- Çağlayan kavşakları İzmir istikameti 3-11. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Bu kesimde ulaşım otoyolun İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
Edirne-İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları dolayısıyla Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma İstanbul istikametinden iki yönlü izin veriliyor.
Akçakoca- Düzce yolunun 6. kilometresindeki heyelan nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Tokat- Sivas yolunun (Tokat çevre yolu) 17-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kara yollarında durum - Son Dakika