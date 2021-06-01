Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı- Karacabey kavşakları 34-37. kilometrelerinde bakım onarım çalışması nedeniyle İstanbul yönünde sol şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Kavacık-Çamlık kavşaklarında bulunan viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

TEM Otoyolu'nun Edirne Batı- Lalapaşa kavşaklarındaki altgeçit çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Kocaeli- Sakarya yolunun 5. kilometresinde sanat yapısı yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatılırken, ulaşım yan yoldan gerçekleştiriliyor.

Uşak-Afyonkarahisar yolunun 5-6. kilometrelerinde sanat yapısı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Saraykent-Akdağmadeni-Yıldızeli yolunun 41-46. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Afyon- Sivrihisar yolunun 30-31. kilometrelerinde üstyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle Afyon ve Eskişehir istikametleri trafiğe kapatılırken, ulaşım Eskişehir-Sivrihisar-Polatlı yolundan (sanayi kavşağı) sağlanıyor.

Boyalıca- İznik yolunun 7-24. kilometreleri, yol yapım çalışmaları nedeniyle iki yönlü trafiğe kapatılırken, ulaşım alternatif güzergah olarak İznik-Gemlik yolundan gerçekleştiriliyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 8-35. kilometrelerinde Arhavi, Esenkıyı, Kopmuş, Liman, Selimiye, Kemalpaşa, Üçkardeşler-1, Üçkardeşler-2, Sarp-1, Sarp-2 ve Sarp-3 tünellerinin elektronik ve kamera sistemleri bakım onarım çalışmaları nedeniyle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.