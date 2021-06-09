Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar- Gebze kavşakları 42. kilometresindeki Kirazpınar bağlantı yolu köprüsünde banketlerin (emniyet şeritleri) bulunduğu alanlarda köprü ayak imalatları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun her iki yönünde emniyet şeritleri trafiğe kapatılarak, ulaşım mevcut 3 şeritten sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı- Karacabey kavşakları 31-38. kilometrelerinde asfalt onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul yönünde bant aktarımı yapılıyor. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Sakarya-Bozüyük yolunun 36-41. kilometrelerindeki Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi tünellerinin Sakarya yönündeki tüplerinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle ulaşıma Bozüyük yönündeki diğer tüplerden iki yönlü izin veriliyor.

Düzce- Akçakoca yolunun 5-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla her iki yönde ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Milas-Yatağan yolunun 32-37. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Yozgat-Alaca- Çorum yolunun 11-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Ayaş-Yenikent- Ankara yolunun 11-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Uşak-Afyonkarahisar yolunun 5-6. kilometrelerinde sanat yapısı çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.

Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 44. kilometresindeki Geçilmez Tüneli'nde elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması başlatıldı. Bugün saat 17.00'ye kadar tünelde ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

Susuz- Göle yolunun 6-9. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.