Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Subaşı- İstanbul Havalimanı-Hasdal yolunun 49-52. kilometrelerinde (Kemerburgaz- Habipler kavşakları kesimi) TEİAŞ tarafından havai hat geçiş çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle yarın 05.00-21.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Denizli-Çardak yolunun 34-40. kilometrelerindeki (Başçeşme-Bozkurt kesimi) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Konya-Ereğli yolunun 2-8. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.

Yerköy-Yozgat-Sorgun yolunun 50-53. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Ayaş-Yenikent- Ankara yolunun 11-14, Karayazı-Elmalıdere yolunun 31-33, Malatya- Hekimhan yolunun 5-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Zonguldak- Bartın il sınırı-Bartın- Kurucaşile yolunun 45-53. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Doğankent-Kürtün-Torul yolunun 4-35. kilometrelerindeki Günyüzü-2, Günyüzü-1, Elceğiz, Taşlıca, Özkürtün ile Kirazlık tünellerinde yapılan elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Suşehri-Gölova-Altköy yolunun 50-55. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.