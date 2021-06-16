Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Çağlayan-Gemlik Serbest Bölge kavşakları 9-12. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Otoyolun İstanbul-İzmir istikametlerindeki çalışma programına göre, önce sağ daha sonra sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Söz konusu otoyolun Altınova-Kılıç kavşakları 0-6. kilometrelerinde de bakım ve onarım çalışması dolayısıyla İstanbul istikametinde bant aktarımı yapılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşakları 42. kilometresindeki (Gebze mevkisi) Kirazpınar bağlantı yolu köprüsünde banketlerin (emniyet şeritleri) bulunduğu alanlarda köprü ayak imalat çalışması yapılıyor. Bu sebeple otoyolun her iki yönünde banketler trafiğe kapatılarak, ulaşım mevcut 3 şeritten devam ediyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı- Konya kavşakları 5-6. kilometrelerindeki ayrım kolunda köprü onarım çalışmaları nedeniyle Ankara ve Konya istikametlerinde ulaşıma Polis Akademisi Kavşağı'ndan izin veriliyor.

Uşak-Afyonkarahisar yolunun 5-6. kilometrelerinde sanat yapısı çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Yozgat-Alaca- Çorum yolunun 11-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Sinop- Boyabat yolunun 51. kilometresinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Vezirköprü-Havza yolunun 38-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Saray-Çerkezköy yolunun 6-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor.

Trabzon- Rize yolunun 2. kilometresinde (Karadeniz Teknik Üniversitesi C kapısı önü mevkisi) yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.